Зеленський обговорив з Мішелем взаємодію в межах Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальшу взаємодію в межах Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський подякував Мішелю за одностайну підтримку з боку Євросоюзу та його членів ініціативи "Кримська платформа" та підсумкової декларації саміту.

"Ще раз хочу подякувати за те, що підтримуєте Україну, наш суверенітет і незалежність. І сьогоднішній крок - підписання й підтримка Кримської платформи та декларації - це якраз деталь і пазл у підтримці нашого суверенітету й територіальної цілісності, бо Крим - це Україна", - зазначив глава держави.

Сторони домовилися координувати зусилля разом з іншими міжнародними партнерами у межах подальшої роботи Кримської платформи, кінцевою метою якої є деокупація півострова.

Зазначається, що також обговорювався перебіг підготовки до 23-го саміту Україна - ЄС, який відбудеться 12 жовтня в Києві.

Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

"Сподіваюся, ми нарешті зможемо підписати довгоочікувану Угоду про спільний авіаційний простір та розпочати її застосування. Очікуємо також на місію експертів ЄС у межах другої фази оцінки українських установ зі стандартизації та метрології для просування в напрямку укладення угоди про так званий промисловий безвіз", - зазначив Президент.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив на необхідності подальшої протидії завершенню реалізації проєкту "Північний потік-2", який у разі запуску призведе до ескалації безпекових та політичних загроз не лише для України, а й для всієї Європи.

З огляду на участь у зустрічі виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса сторони обговорили перспективи отримання другого траншу макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро.

23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи - нового консультативного та координаційного формату, ініційованого Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію та досягнення головної мети - деокупації Криму й повернення його Україні.