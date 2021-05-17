Зеленський обговорив з очільником МЗС Грузії взаємодію на шляху євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Грузії взаємодію на шляху євроінтеграції та посилення двостороннього діалогу.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Радий пожвавленню відносин України й Грузії. Обговорив з Давидом Залкаліані підтримку територіальної цілісності двох країн, взаємодію на шляху євроатлантичної інтеграції та посилення двостороннього діалогу", - написав Зеленський.

Він також запросив президента Грузії Саломе Зурабішвілі долучитися до святкування Дня Незалежності України.

Україна, Грузія та Молдова готують листа до Європейського Союзу щодо можливого створення схеми підтримки для країн Східного партнерства на кшталт тієї, що нещодавно застосувалась для країн Західних Балкан. За матеріалами LB.ua