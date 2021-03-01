Зеленський обіцяє суди, де "визначальною буде буква закону, а не цифра у конверті"

Влада обов'язково проведе судову реформу, метою якої є відновлення довіри до судової системи.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя".

"Дуже наболіле питання - це реформа Конституційного суду країни. На жаль, через деяких суддів цей орган став синонімом недовіри, і сьогодні йдеться вже не про відновлення довіри, а про фактично побудову цієї довіри з нуля. А формат, в якому має працювати Конституційний суд, це прозорий добір суддів, це доброчесність, етика, чіткі процедури та чіткий порядок ухвалення рішень. Для пошуку шляхів розв'язання усіх цих питань мною буде утворено комісію з питань правової реформи в Україні", - сказав глава держави.

За його словами, це експертна, неполітизована платформа для підготовки стратегічної візії, тобто комплексу законодавчих змін, що усунуть недоліки, котра дасть відповідь на питання, яку судову систему матиме Україна через кілька років та за яких умов держава досягне міжнародних стандартів здійснення правосуддя.

"Сьогодні комісія презентує результати свої роботи та свої подальші плани. Я можу запевнити, ми налаштовані втілити усі необхідні кроки для успішної реформи для того, щоб в Україні нарешті працювали лише чесні, незалежні, справедливі суди. Суди, де визначальною буде буква закону, а не цифра у конверті, де закон один для всіх - і це важливо, і всі рівні перед законом. Це рішення ми втілимо у життя, і воно не підлягає оскарженню, перегляду або скасуванню", - сказав Зеленський.

Всеукраїнський форум проходить у Києві 1-3 березня. Участь у ньому візьмуть представники Офісу Президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти. Вони обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, проєкт нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України.

За матеріалами Укрінформ.