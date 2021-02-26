Зеленський підписав указ про виконання рішень РНБО щодо "труби Медведчука"

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 лютого про стан виконання рішень РНБО.

Відповідний указ No77/2021 від 26 лютого опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

У вказаному рішенні РНБО Кабінету Міністрів доручено, зокрема, забезпечувати виконання органами виконавчої влади рішень Радбезу, введених у дію указами Президента; вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні таких рішень та запровадити процедуру схвалення Кабінетом Міністрів планів організації виконання завдань, визначених Кабміну у рішеннях РНБО.

Окрім того, Радбез доручив Прем'єр-міністрові взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань, покладених на відповідні органи рішеннями РНБО.

Також у документі зазначається, що члени Радбезу, здійснюючи координацію та контроль у межах своїх посадових повноважень, повинні забезпечувати виконання відповідними державними органами рішень Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю скликає засідання Ради національної безпеки й оборони.

За даними Офісу глави держави, засідання РНБО збирається "у зв'язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки".

За матеріалами Укрінформ.