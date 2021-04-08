Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися Президентом України, Верховною Радою або проголошуватися Главою держави за народною ініціативою.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про всеукраїнський референдум" No 1135-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що закон був ініційований Зеленським, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, розв'язувати державні питання, а його імплементація збільшить можливості громадян брати участь в управлінні державою та дасть змогу істотно знизити напруження в суспільстві щодо складних питань.

"Всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у затвердженні громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та Законом України "Про всеукраїнський референдум", - йдеться в документі.

Залежно від питання, всеукраїнський референдум може призначатися Президентом України, Верховною Радою або проголошуватися Главою держави за народною ініціативою.

"Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу", - наголосив Володимир Зеленський.

За матеріалами УНІАН.