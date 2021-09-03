Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це «складне питання»

Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами України, хоча нині це складне питання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів та викладачів у Стенфордському університеті в американському штаті Каліфорнія.

«Так, я за подвійне громадянство, - сказав він. – Щоб можна було отримати українське громадянство, не втрачаючи американське».

З його словами, парламент вивчає це питання.

Подвійне громадянство в мирний час не було б проблемою, додав він, зазначивши, що українська діаспора широко представлена в усьому світі, і це її об’єднувало б.

Але це «складне питання», зокрема через тимчасову окупацію Кримського півострова, де Росія видає російські паспорти вже упродовж двадцяти років, а також видала громадянам України близько 600 тисяч паспортів на тимчасово окупованій території Донбасу, зауважив Зеленський.

Він також додав, що окремі громадяни отримують паспорти інших держав «не з дуже гарними намірами».

Тут потрібен «індивідуальний підхід, адаптований для конкретних груп, конкретних країн у конкретних спільнотах», сказав він.

У четвер Президент України виступив у Стенфордському університеті.

Нині він перебуває у США з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена. Напередодні, 1 вересня, у Білому домі відбулася їхня зустріч. 2 вересня глава держави перебуває у Каліфорнії.