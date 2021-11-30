Зеленський підтримує приєднання України до Стамбульської конвенції

Президент Володимир Зеленський підтримує кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на випадки такого насильства. Про це 30 листопада повідомив пресцентр Офісу глави держави.

"В Офісі президента (ОПУ) завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради України проєкту закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, - ідеться у повідомленні. - Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроєкт.

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашньому насильству було відкрито для підписання 11 травня 2011 року у Стамбулі. Її ратифікувало понад 30 країн.

Україна підписала конвенцію 2011 року, але документ так і не ратифікувала. 2020-го і 2021 року ратифікація Стамбульської конвенції була однією з основних вимог Маршу жінок.

Наприкінці минулого року генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що 2020 року в Україні зріс рівень домашнього насильства через безробіття, самоізоляцію та з інших причин. Вона закликала Україну та ООН прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції.

25 листопада 2021 року громадські організації повторно зареєстрували на сайті Офісу президента електронну петицію із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію в Україні. 2020 року така петиція вже набирала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, і Зеленський обіцяв внести законопроєкт про ратифікацію документа до Верховної Ради. Цього досі не відбулося.

У нинішній петиції йдеться про те, що громадські організації протягом двох років співпрацювали з органами держвлади та міністерствами для ратифікації документа. Проте досі проєкт про ратифікацію конвенції не було внесено до порядку денного Верховної Ради.

30 листопада активістки пікетували Офіс президента в межах акції "Відкриємо правду про насильство", щоб нагадати Зеленському про його обіцянку ратифікувати Стамбульську конвенцію. За матерыалами Гордон.