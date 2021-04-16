Зеленський підтвердив, що хотів поговорити з Путіним

Президент Володимир Зеленський давав запит на розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але російська сторона не підтвердила її і переговорів не було.

Про це глава Української держави розповів в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, переклад повного тексту якого опубліковано на сайті Президента.

"Так, це правда. Я дав запит, коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я попросив керівника Офісу зв'язатися (з президентом РФ - ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову - розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам'ятаю", - відповів Зеленський на запитання, чи давав запит на розмову з Путіним.

Президент України переконаний, що ця ситуація є "показником".

"Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив - мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", - пояснив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський разом з дружиною у п'ятницю, 16 квітня, перебуватиме з робочим візитом у Франції. Очікується, що головного темою зустрічі Президентів України та Франції стане ескалація Росією безпекової ситуації на східних кордонах України.

26 березня внаслідок обстрілу позицій в районі населеного пункту Шуми загинули четверо українських військових. За матеріалами Укрінформ.