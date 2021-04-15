Зеленський підтвердив, що у Франції матиме переговори з Макроном і Меркель

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю проведе зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі "віч-на-віч", а потім до них за допомогою відеозв'язку приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Про це глава держави розповів у відеокоментарі після засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Деякі деталі (щодо ситуації з ескалацією - ред.) я хочу обговорити завтра особисто, і це головна тема, з якої я їду і зустрічатимуся з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Також після нашої зустрічі віч-на-віч буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - сказав Президент, додавши: "Поки що у нас такий нормандський формат".

Зеленський зауважив, що це буде важлива "підготовча зустріч до (саміту - ред.) нормандського формату".

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною 16 квітня перебуватиме з робочим візитом у Франції. Очікується, що головного темою зустрічі президентів України та Франції стане ескалація Росією безпекової ситуації на східних кордонах України. За матеріалами Укрінформ.