Зеленский подписал 7 указов об увольнении дипломатов и представителей в международных организациях. Ермак пока возглявляет ОПУ

Владимир Зеленский подписал 7 указов об увольнении дипломатов и представителей в международных организациях. Уволил президент в том числе послов в ОАЭ, Ираке и Бельгии.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил шесть послов Украины в разных странах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так президент уволил: посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, а также представителя при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии - Юрия Полуреза; посла Украины в Королевстве Нидерланды - Всеволода Ченцова; посла в Бельгии, Люксембурге, представителя Украины при Европейском союзе - Николая Точицкого; посла в Ираке - Виктора Недопаса; посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме - Андрея Бешту; посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике - Вадима Вахрушева.

Соответствующие указы No141/2021, No142/2021, No143/2021, No144/2021, No145/2021, No147/2021 опубликованы на сайте Офиса президента от 6 апреля.

Также Зеленский уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

Вместо него на эту должность назначена Евгения Филипенко.

Контекст: Причины увольнений в указах не обозначены, однако комментируя смену посла Украины в Вашингтоне в начале 2021 года, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква напоминал, что согласно принципу ротации, средний срок работы посла в той или иной стране - около пяти лет.

По материалам издания "Гордон"