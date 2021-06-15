Зеленський подякував членам НАТО за рішення щодо ПДЧ для України

Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу, а План дій щодо членства (ПДЧ) є невід'ємною частиною цього процесу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

Така заява пролунала на тлі ухвалення сьогодні лідерами НАТО комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У документі сторони підтримали прийняте у 2008 році на Бухарестському саміті рішення, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства, як невід'ємною частиною процесу.

"Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року", - зазначив Зеленський.

При цьому голова держави розкритикував відсутність у рішенні цьогорічного саміту конкретних часових меж наступних кроків у зближенні України з НАТО.

Зеленський звернув увагу на те, що у комюніке Брюссельського саміту країни - члени НАТО привітали євроатлантичні реформи, які вже здійснила Україна, та підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку нашій державі у впровадженні реформ у секторі безпеки й оборони.

"Ми продовжимо курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами - членами НАТО", - зазначив президент.

Він також пообіцяв у своїх подальших двосторонніх переговорах з лідерами держав - членів НАТО продовжити детальне обговорення євроатлантичних прагнень України. Зокрема на його зустрічі з Президентом США Джо Байденом під час запланованого візиту до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення Північноатлантичного альянсу шляхом інтеграції до блоку України. Можливий вступ України до НАТО він оцінив як "червону лінію" для Росії.

Сьогодні за підсумками брюссельського саміту Альянсу в НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ. За матеріалами LB.ua