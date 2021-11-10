Зеленський подякував Порошенку за продаж телеканалів

Президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час записав відеозвернення, у якому не зміг обійти увагою свою опонента п'ятого Президента України Петра Порошенка і навіть подякував йому за продаж телеканалів, передає УНН.

Зеленський нагадав, що минулої п'ятниці підписав закон про олігархів.

"Дехто казав, що насправді закон пустишка, фікція і не буде працювати. Дехто - це один відомий політик-олігарх. Попри всі його слова я щиро дякую йому!

Те, що закон працює, у перший же день після ухвалення, довів саме цей політик-олігарх. Переконуючи всіх, що він тільки політик, він мужньо втратив частинку себе і своїх медіаактивів. Я щиро вітаю колективи двох інформаційних телеканалів, що здобули реальну незалежність, зможуть нарешті казати людям правду і вільно працювати під керівництвом нових, незаангажованих і незалежних власників - це народні депутати із партії цього політика-олігарха", - зазначив Зеленський.

І хоч президент не назвав імені відомого політика-олігарха. Мова про його опонента - Петра Порошенка.

Днями Петро Порошенко теж записав відеозвернення і повідомив, що через закон про олігархів продав акції своїх телеканалів журналістам.

Зеленський 5 листопада підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон.