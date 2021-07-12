Зеленський поговорив із Санду про вибори, євроінтеграцію та пандемію

Президент України Володимир Зеленський привітав Президента Республіки Молдова Маю Санду з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту Молдови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський під час телефонної розмови висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин за всіма напрямками.

Зеленський також висловив переконання, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції, зокрема в контексті діяльності «Асоційованого тріо» за участю України, Молдови та Грузії.

Лідери держав обмінялися думками щодо викликів, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Також президенти України та Молдови констатували необхідність активізації українсько-молдовської економічної взаємодії та реалізації конкретних проєктів. Так, Зеленський зазначив, що Україна вже почала спорудження сучасної магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів, та будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер.

Президент України підтвердив запрошення Санду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

За попередніми підрахунками, на дострокових парламентських виборах у Молдові лідирує партія чинного президента Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набирає 52,51% голосів виборців. Вибори відбулися у неділю, 11 липня, громадяни обирали 101 депутата на наступні 4 роки. У виборчому списку були представлені 20 партій, два блоки та один незалежний кандидат. За матеріалами Інтерфакс-Україна.