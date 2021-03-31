Зеленський показав свою декларацію за минулий рік

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за минулий рік. Вказано, що доходи гаранта і членів його родини склали 22 млн 747 тис. 791 грн.

Минулого року Зеленський отримав 336 тисяч грн зарплати. Водночас Олена Зеленська задекларувала 952 тис. 900 грн заробітної плати. Згідно з декларацією, від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в селі Іванковичі Київської області родина президента отримала 13 млн 470 тис. 600 грн.

Крім того, Зеленський задекларував 4 млн 386 тис. 832 грн роялті від ТОВ "Квартал ТВ" та ТОВ "Квартал 95". Ще 8 тисяч грн - це роялті від ТОВ "Драйв Продакшин", та 239 тисяч грн - від ТОВ "Кіностолиця". При цьому дружина президента отримала 1 тисячу грн від ТОВ "МЕДІА ФРЕНДС".

Ще 2 млн 673 тис. 730 грн Володимир та Олена Зеленські отримали за надання майна в оренду. При цьому більшу частину цих коштів отримала саме дружина президента.

Також родина Зеленського отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442 тис. 109 грн За матеріалами ZN.ua