Зеленський покаже Байдену список українських бранців Кремля - Денісова

На зустрічі Байдена і Зеленського обговорюватимуть питання звільнення українських політв'язнів в РФ.

Президент Володимир Зеленський на зустріч з очільником Білого дому Джо Байденом візьме списки полонених, які покаже своєму американському колезі.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Україна 24".

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. Ці документи президент повезе до Америки", - сказала омбудсмен.

Денісова зазначила, що на зустрічі Байдена і Зеленського обговорюватимуть питання повернення і обміну українських політв'язнів і полонених з Росії, ОРДЛО та окупованого Криму.

Вона закликала частіше згадувати у ЗМІ та на міжнародній арені імена незаконно ув'язнених українців, адже це сприятиме їхньому звільненню.

Переговори глав двох держав вже вдруге перенесли. Спочатку планувалося, що зустріч лідерів США та України відбудеться 30 серпня, згодом її перенесли на 31 серпня, а потім 1 вересня.

За матеріалами ТСН.ua