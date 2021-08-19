Зеленський попросить Байдена втрутитися в ситуацію з "Північним потоком - 2"

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у США має намір просити главу Білого дому Джо Байдена втрутитися в ситуацію з газопроводом "Північний потік - 2".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому 19 серпня.

Глава держави зазначив, що "не дуже вірить" у те, що всі зобов'язання угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку - 2" буде виконано.

Журналісти уточнили у Зеленського, чи вважає він угоду між Вашингтоном і Берліном зрадою. У відповідь президент України знизав плечима і посміхнувся.

Зеленський заявив, що "не задоволений цією домовленістю", якщо можна її так назвати, і "форматом, у якому її було досягнуто".

17 серпня радіостанція Deutsche Welle повідомляла, що будівництво "Північного потоку - 2" планують завершити 23 серпня. Незважаючи на це, Зеленський підкреслив, що ще раз звернеться до Байдена з проханням втрутитися під час їхньої зустрічі в Білому домі 31 серпня. За матеріалами Гордон.