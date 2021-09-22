Зеленський попросив генсека НАТО сприяти у звільненні заручників, яких утримує Росія

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Пресслужба глави держави.

"Володимир Зеленський попросив Єнса Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії. Президент наголосив, що за останні два роки Україна практично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також поінформував Єнса Столтенберга про перебіг виконання Україною Річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО. Він висловив сподівання, що країни - члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери"", виконання яких дасть змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Альянсом.

Сторони також обговорили взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

Зеленський наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя.

Президент додав, що Україна готова активно долучатися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань.

Нагадаємо, у лютому омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що переговори щодо обміну утримуваними з Росією заморожені через позицію російської влади. За її словами, РФ прив'язує цей процес до виконання Мінських угод. Тоді омбудсман розповіла, що з початку року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і на кінець січня становила 267 осіб. За матеріалами LB.ua