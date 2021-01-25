Зеленський попросив "слуг народу" підтримати Вітренка на посаду віцепрем'єра - депутат

Президент України Володимир Зеленський попросив депутатів монобільшості підтримати призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в коментарі журналістам заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Президент попросив підтримати цю кандидатуру. Аргументував це тим, що згідно із законодавством в.о. міністра обмежений у своїх діях", - підкреслив депутат.

Водночас, за словами Качури, наразі не всі депутати монобільшості готові голосувати за призначення Вітренка. Він додав, що на засіданні фракції не було сигнального голосування.

Попри це депутат очікує, що голосування за призначення Вітренка відбудеться на поточному тижні. Перед тим заплановане електронне голосування серед парламентаріїв монобільшості.

17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.

Відповідну постанову підтримали лише 186 народних депутатів. Пізніше уряд призначив Вітренка в.о.міністра енергетики.