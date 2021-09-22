Зеленський попросив у Столтенберга "вичерпний перелік реформ" для інтеграції України з НАТО

Президент Володимир Зеленський висловив надію генеральному секретарю Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенсу Столтенбергу, що країни - члени альянсу визначать для України вичерпний перелік реформ для подальшої інтеграції з організацією.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами зустрічі Зеленського і Столтенберга під час візиту глави держави в США, передають Українські Новини.

"Зеленський повідомив Столтенбергу про перебіг виконання нашою країною річних національних програм під егідою комісії "Україна-НАТО". Він висловив надію, що країни - члени НАТО зможуть визначити для України вичерпний перелік реформ, відповідні критерії та "маркери", виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з альянсом", - йдеться в ньому.

Було обговорено взаємодію України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

Говорячи про важливість спільних із НАТО зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Зеленський зазначив, що Україна готова брати активну участь у відповідних спільних діях з альянсом, а також висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань.

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня Зеленський повідомив Столтенбергу про важливість для України підтвердження в рішеннях саміту НАТО в поточному році політики "відкритих дверей" Альянсу.

При цьому Володимир Зеленський вважає, що без України Північноатлантичний Альянс багато втратить.

Своєю чергою, колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО протягом найближчих 5-10 років. За матеріалами Українські Новини.