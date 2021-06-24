Зеленський, Порошенко, Бойко, Тимошенко и Смешко - результаты опроса

Свіжий рейтинг партій свідчить про лідерство "Слуги народу". За неї віддати свій голос готові 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницького проєкту «Україна: 30 років на шляху до Європи», що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — відповідно 10% і 15%, ВО «Батьківщина» — відповідно 7% і 10,5%, партію «Сила і честь» — відповідно 4% і 6%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 2% і 4%, партію «Громадянська позиція» — відповідно 2% і 3%, ВО «Свобода» — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, партію «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 2%, партію «Опозиційний блок» — відповідно 1% і 1%, партію «Голос» — відповідно 1% і 1%, «Партію Шарія» — відповідно 1% і 1%.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 9% і 13%, за Ю.Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за І. Смешка — відповідно 4% і 7%, за В. Гройсмана — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%.

В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 20% і 40%.

У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Бойка за В. Зеленського проголосували би 36% усіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка — відповідно 13% і 24%.