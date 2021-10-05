Зеленський повернув до Верховної ради закон про криптовалюти

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня повернув до Верховної ради зі своїми пропозиціями законопроєкт No 3637 про віртуальні активи.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними держорганами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

"Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету. Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться у повідомленні. Чого стосується законопроєкт

У пояснювальній записці до документа ідеться, що його актуальність обумовлена тим, що ринок віртуальних активів в Україні фактично вже є сформованим та існує протягом кількох років. Але перебуває повністю поза межами правового поля держави.

"Відтак ринок віртуальних активів потребує належного законодавчого врегулювання, яке покликане не лише надати можливість учасникам суспільних правовідносин розпоряджатись такими об'єктами, але й забезпечити баланс інтересів учасників ринку та сприяти надходженню інвестицій в Україну", - йдеться у її тексті.

Законопроєкт визначає правовий статус та вимоги до постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами. Що відомо 8 вересня Верховна рада підтримала у другому читанні проєкт закону No3637 "Про віртуальні активи", який покликаний врегулювати ринок криптовалют та інших віртуальних активів в Україні. За матеріалами UA: Суспільне Новини