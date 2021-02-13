Зеленский предложит Раде забрать часть полномочий у Окружного административного суда Киева

Забрать часть полномочий у Окружного административного суда Киева предложит Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 февраля, сообщает телеканал ТСН.

По словам Зеленского, "все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК", и он подписал представление законопроекта об этом суде. Речь идет не о ликвидации ОАСК, а о сокращении его полномочий, отметил Зеленский.

"Мы заберем все те полномочия, из-за которых ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", - заявил президент.

Зеленский добавил, что подписал три проекта законов, касающихся судебной системы, в том числе - о Высшем совете правосудия. Законопроекты должны быть опубликованы в понедельник, 15 февраля. 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Подозрения выписаны по статье о создании преступной группы с целью захвата госвласти, заявляли в НАБУ. В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК. 28 января 2021 года ОАСК отменил новую редакцию украинского правописания. 11 февраля ОАСК признал незаконным переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.