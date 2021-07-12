Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини (фото)

Президент України Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини.

Про це повідомляють на сторінці Офісу Президента у Facebook.

Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відзначається, що також відбудеться зустріч з головою Християнсько- демократичного союзу, Прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн- Вестфалія Арміном Лашетом.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Німеччини планує представити аргументи, які мають переконати у важливості зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

За матеріалами УНІАН.

Раніше керівник компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Маттіас Варніґ заявив, що будівництво російського газопроводу мають завершити до кінця цього літа.Північний потік-2

Проєктом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проєкт європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

За матеріалами УНІАН.