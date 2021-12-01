Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Да Вінчі

Президент Володимир Зеленський сьогодні на засідані Верховної Ради присвоїв звання Герой України добровольцю "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу (позивний Да Вінчі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З нагоди 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму про Незалежність України указом президента за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота зірка" Коцюбайлу Дмитру Івановичу - добровольцю Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Як повідомляється на сайті "Правого сектору", Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянськ Галицького району Івано- Франківської області. Українець, греко-католик.

Середню освіту здобув у Бовшівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Брав активну участь у шкільному житті: на шкільних змаганнях та олімпіадах, у творчих гуртках та різнопланових заходах.

Далі продовжив навчання у художньому ліцей в Івано-Франківську.

Від самого початку подій на Майдані взяв активну учать у Революції Гідності.

На фронті від початку російсько-української війни. В 2014 році командував взводом добровольців, в 2015 став командиром роти.

В 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом біля Пісків, Донецької області. Після одужання, через 3 місяці реабілітації повернувся на фронт, де до сьогодні продовжує відстоювати інтереси України, звільняти окуповані території та боротися з російськими загарбниками.

Брав участь в операціях по звільненню населених пунктів Карлівка, Піски, Авдіївка, а також в боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою, на позиції "Алмази".

Знищив десятки ворожих опорних пунктів, багато техніки та живої сили в зоні бойових дій в Донецькій області.

Зарекомендував себе як відданий спільній визвольній справі командир, надійний та перевірений запеклими боями побратим.

У 2020 році Коцюбайло обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор".