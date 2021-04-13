Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман з початком Рамадану.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.

"Українці різні за релігійними переконаннями, але єдині в бажанні ставати кращими. #Україна - дім і батьківщина для мусульманської спільноти, до якої належать і кримські татари. З початком #Рамадану бажаю зміцнення віри й добробуту на нашій спільній землі", - зауважив Зеленський.

Українці різні за релігійними переконаннями, але єдині в бажанні ставати кращими. #Україна - дім і батьківщина для мусульманської спільноти, до якої належать і кримські татари. З початком #Рамадану бажаю зміцнення віри й добробуту на нашій спільній землі. pic.twitter.com/cBwz24HoXL - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2021

Як повідомлялося, Рамадан - священний місяць у мусульман, протягом якого слід дотримуватися суворого посту. Рамадан - дев'ятий місяць ісламського календаря. Триває він 30 днів.