Зеленський призначив Брусила заступником голови ОП

Ігор Брусило призначений заступником глави Офісу Президента.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського No101/2021, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

Брусило був призначений на посаду заступника керівника департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу Офісу президента 7 серпня 2020 року на період дії карантину та до визначення переможця конкурсу на цю посаду. Раніше він був завідувачем відділу цього ж департаменту.