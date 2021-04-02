Зеленський призначив очільницю Центру протидії дезінформації

Головою Центру протидії дезінформації призначено Поліну Лисенко. Відповідний указ 2 квітня підписав президент Володимир Зеленський.

За словами Лисенко, ЦПД має "стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою".

Представлення Центру протидії дезінформації відбудеться 6 квітня за участі керівника ОП Андрія Єрмака.

Поліна Лисенко у 2015 році закінчила магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, після цього до 2019 року продовжувала навчатися в аспірантурі цього вишу.

У 2013-2015 роках вона працювала у приватній юридичній компанії на посаді молодшого юриста. З квітня 2015-го до вересня 2019-го Лисенко була помічницею першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

До березня 2020 року очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора. Також керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів.

Має подяку директора Федерального бюро розслідувань США за спільну успішну операцію ОГПУ та ФБР.

У вересні 2020 року очолила департамент інформаційної політики та зв'язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до роботи центру залучатимуть працівників розвідспільноти, відповідних міністерств та відомств. За матеріалами 5 Канал.