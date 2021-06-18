Зеленський призначив послів у п'яти країнах
2021-06-18 09:22
17 червня президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у п'яти країнах. Документи опубліковано на сайті глави держави.
Посол України в Алжирі Максим Субх за сумісництвом працюватиме послом України в Ісламській Республіці Мавританія.
Постійного представника України при ООН Сергія Кислицю призначено послом у Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго - обидві посади за сумісництвом.
Амбасадорка України в Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова буде за сумісництвом послом у Мозамбіку і Ботсвані. За матеріалами Гордон.