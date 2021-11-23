Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступником керівника Офісу президента Ростислава Шурми.

Відповідний документ No592/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Шурма на посаді відповідатиме за економічний блок діяльності офісу президента, повідомляє пресcлужба глави держави.

"Серед пріоритетних завдань - підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", - наголосив Шурма.

Ростислав Шурма - в минулому генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" (з 2012-го по 2019 рік). На парламентських виборах 2019 року балотувався до Верховної Ради у складі партії "Опозиційний блок" (No6 у списку).

21 травня 2021 року указом президента No 209/2021 був призначений членом наглядової ради ДК "Укроборонпром".

Заступницю керівника Офісу президента Юлія Свириденко на засіданні Верховної Ради 4 листопада 2021 року було призначено першим віце прем'єром - міністром економіки України.