Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника Херсонської ОДА. Відповідний указ No 83/2021 Глава держави підписав 1 березня, передає УНН.
Вручаючи Сергію Козирю службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав йому успіху в роботі на благо регіону.
"Ви вже проявили себе під час виконання обов'язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей", - зазначив Президент.
Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "розробка родовищ корисних копалин", у 2009-му - Донецький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси". 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.
Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го - заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року - т. в. о. голови Херсонської ОДА. За матеріалами УНН.