Зеленський призначив Сінайка заступником голови СЗР

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Сінайка Олега Олександровича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в документі.

23 липня Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на його місце Олександра Литвиненка.