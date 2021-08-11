Зеленський призначив Скакуна замість Тимчук на посаді харківського губернатора

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови обладміністрації Олександра Скакуна.

Про це йдеться в указах NoNo 355 і 356, передають Українські Новини.

"Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою заявою", - сказано в указі No 355.

Іншим указом тимчасовим виконувачем обов'язків голови Харківської обладміністрації призначений Олександр Скакун.

Скакун з 2017 року обіймає посаду заступника голови Харківської ОДА.

В листопаді 2020 року Зеленський призначив Тимчук харківським губернатором.

Сьогодні Кабінет Міністрів схвалив відставку голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук.

Глава Харківської ОДА Айна Тимчук та її чоловік, ексдепутат Харківської міськради, отримували прибуток від роботи готелю в включеному Криму, що підтверджено документально.

За матеріалами Українські Новини