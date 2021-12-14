Зеленський – про блокування Німеччиною постачання зброї: Усе ще перемагає страх

Президент Володимир Зеленський запевняє, що придбання по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, яке заблокувала Німеччина, потрібне Україні виключно в обороні.

Про це він заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не бачить сюрпризів у подіях на східних кордонах, додавши, що Росія почала війну у 2014 році, і відтоді Україна готова до будь-яких сценаріїв. Однак він висловив думку, що цього не можна сказати про всі європейські країни.

"Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав. Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому", – наголосив глава держави.

Раніше видання Bild опублікувало матеріал, згідно з яким Німеччина з травня 2021 року використовує механізм НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні для оборони.