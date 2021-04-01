Зеленський про дислокацію російських військ біля кордону: "Гра м'язами у форматі військових навчань"
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія, стягуючи все більше своїх військових до кордону України, провокує наших захисників, та вони до цього готові. Про це гарант написав на своїй сторінці в Фейсбук. Він вважає це "грою м'язами".
"Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас - тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія - це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава - це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - підкреслив Зеленський.
Питання війни та миру на сьогодні я розділив би на два пункти. Насамперед - про Донбас. Так, ескалація помітна з початку... Опубликовано Володимиром Зеленським Четверг, 1 апреля 2021 г.
Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську та окупованому Криму.
На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували в США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.
У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною не повинно нікого турбувати.
При цьому українська сторона в ході переговорів ТКГ планує запропонувати введення в Донбасі "пасхального перемир'я", розповів глава делегації Леонід Кравчук.
З 27 липня 2020 року в районі проведення операції Об'єднаних сил почало діяти повне і всеосяжне припинення вогню, узгоджене учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня.
У Кремлі відмовилися гарантувати дотримання режиму тиші бойовиками, в черговий раз заявивши, що Росія нібито не є стороною конфлікту.
За час перемир'я в зоні ООС загинули 29 українських військових, понад 60 бійців були поранені.
11 лютого президент Володимир Зеленський і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук синхронно заявили, що з початку 2021 року російські окупанти посилили обстріли, і перемир'я в Донбасі фактично не діє. Дії РФ в Києві розцінюють як тиск на ТКГ і зрив Мінських домовленостей. За матерiалами ZN.UA