Зеленський про редагування тексту його розмови з Байденом: "Слова не важливі"

Президент України Володимир Зеленський вважає "несуттєвим" те, що ОП був вимушений відредагувати у тексті його розмови з американським президентом Джо Байденом слова про підтримку надання України ПДЧ в НАТО.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Слова - не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні - це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає - значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає - це теж цілком конкретна відповідь", - заявив український президент.

Загалом Зеленський розмовою з Байденом задоволений.

"Вчора у мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України", - заявив президент.

Він також розповів, що наприкінці липня у США президенти повинні обговорити двосторонній порядок денний.

Нагадаємо, телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулася ввечері у понеділок, 7 червня. За даними джерел ZN.UA, ця розмова плановалася як важливий обмін думками перед зустріччю в Женеві президентів Росії й США, на якій, безсумнівно, порушуватимуться питання, котрі цікавлять Україну. Переговори мають відбутися 16 червня.

Під час розмови лідери держав обговорили проведення реформ в Україні, запуск Кримської платформи, ситуацію з безпекою в Донбасі та біля українських кордонів, загрози, які створює реалізація російського проєкту "Північний потік-2", боротьбу з пандемією коронавірусу й інші питання. За підсумками розмови президент України повідомив про те, що його запрошують відвідати Вашингтон у липні. За матеріалами ZN.UA