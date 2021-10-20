Зеленський про ситуацію на Донбасі: маємо бути готові до будь-якого розвитку подій

Президент Володимир Зеленський констатував, що ситуація на Донбасі загострюється, попри домовленості про припинення вогню. Глава держави закликав готуватися до будь-якого розвитку подій на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли об'єднані, ми можемо здолати абсолютно все! Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі було поранено українського військовослужбовця. Окупанти 9 разів порушували режим припинення вогню.