Зеленський - про святкування Дня Незалежності: Ми хотіли показати Україну і її можливості

Заходи, які були проведені у дні відзначення 30-річчя відновлення незалежності, були спрямовані на те, щоб показати Україну і її можливості, у тому числі світу.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усе, що ми робили у ці дні, у дні відновлення незалежності прекрасної, я вважаю, найкращої країни, ми хотіли показати, що в нас є. Якщо ми ставимо питання щодо Криму, то ми зробимо це так, що 46 країн приїдуть і будуть нас підтримувати! Якщо ми показуємо, що у нас парад, у нас потужна армія, то подивіться: нова техніка, яка їде Майданом, подивіться, які в нас літаки. Подивіться всі лідери всіх держав: ось така вона Україна", - підкреслив глава держави.

Зеленський сказав, що давно мріє, аби ми показували нашу країну світові, і наголосив, що "показувати треба результат".

Як повідомлялося, 23 серпня у Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи за участю 46 іноземних делегацій, а також саміт перших леді і джентльменів.

24 серпня відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України, участь у яких взяли лідери іноземних держав. У Києві пройшов військовий парад.