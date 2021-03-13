Зеленський: Програма президента і програма партії "Слуга народу" - саме це наш порядок денний

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому з'їзді партії "Слуга народу" виступив перед народними депутатами.

Глава держави зажадав від нардепом давати мінімум 226 голосів за важливі висунуті закони. Володимир Зеленський зазначив, що зараз з Партією "Слуга народу" воюють олігархи та їхні Засоби масової інформації, а також те, що "СН" очищається від засланих "козачків" і випадкових людей.

"Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки, або досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю фейсбук-бульбашкою" або штурмом деяких журналістів, активістів і анонімних телеграм-каналів про "все пропало", краще будь ласка встаньте і підіть зараз. Хоча я вірю, що таких людей тут сьогодні немає... Програма президента і програма партії "Слуга народу" - саме це наш порядок денний. І ніякі правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху. Окремо я хочу звернутися до наших представників у регіонах. Ми демократична сила і у нас немає політбюро або ЦК. І щоб змінювати свою громаду, своє село, своє місто, свій регіон вам не треба чекати регулярних покрокових інструкцій з Києва. Беріть будь ласка вже сьогодні на себе ініціативу і відповідальність", - заявив Володимир Зеленський на з'їзді партії.