Зеленський прокоментував чутки про конфлікт із Шефіром перед замахом

Президент України Володимир Зеленський у програмі "Світське життя" на "1+1" заявив, що не сварився зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром незадовго до замаху на останнього.

Відповідаючи на запитання ведучої Катерини Осадчої, чи справді, як писали ЗМІ, між ним і Шефіром "пробігла чорна кішка" й нібито Шефір забрав свої речі та з'їхав із Офісу президента, Зеленський сказав: "Я про це нічого не знаю".

"Сергію, якісь новини у Катерини?" - звернувся він до Шефіра, який стояв поруч.

"Між нами з Сергієм Шефіром жодна тварина, кішка чи ще хтось, ніколи не пробігала за всі 26 років нашої дружби", - додав він.

Видання "Українська правда" писало що у серпні між Зеленським і Шефіром виникла серйозна сварка, внаслідок якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової.

Машину Шефіра обстріляли 22 вересня. Помічник Зеленського прямував із дому на роботу, коли по його автомобілю відкрили вогонь із лісу з автомата. Політик не постраждав. Водій Олександр Іванько дістав поранення в ногу, він перебуває в лікарні, йому зробили операцію, загрози для життя, за даними лікарів, немає.

Стверджували, що автомобіль Шефіра не броньований, це, за його словами, службова машина студії "Квартал 95". За даними прокуратури, по машині випустили 18 куль.

Офіс генпрокурора України відкрив провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко говорив 23 вересня, що виконавець замаху на Шефіра стріляв по водієві, щоб зробити машину некерованою і після цього добити всіх, хто перебуває в машині.

МВС розглядає три версії замаху: у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і задля дестабілізації політичної ситуації в Україні, зокрема розглядають версію з участю іноземних спецслужб. Пізніше Венедіктова уточнила, що основними слідство вважає дві версії: роботу Шефіра як держдіяча та спробу дестабілізації.

Зеленський 2020 року говорив, що Шефір - серед осіб, яким він довіряє найбільше. Після нападу президент пообіцяв, що "відповідь буде сильною", і заявив, що вважає найімовірнішою версією замаху "реакцію на реальні зміни в державі".

2 жовтня Шефір розповів, що почав пересуватися броньованим автомобілем, пояснивши це своїм статусом у кримінальному провадженні про замах. За матеріалами Гордон.