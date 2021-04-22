Зеленський прокоментував відведення російських військ від українського кордону

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Росії відвести війська від кордону з Україною.

Скорочення військової присутності пропорційно знижує напругу, написав він у Twitter 22 квітня.

"Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", - зазначив він і додав хештег #StrongerTogether - "разом сильніші".

Влада РФ на тлі загострення ситуації на сході України від 6 квітня оголосили про контрольну перевірку військ. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 13 квітня сказав, що Росія впродовж трьох тижнів перекинула до "західних кордонів" дві армії і три з'єднання повітряно-десантних військ, усіх їх залучено до навчань, які завершать протягом 14 днів.

22 квітня він повідомив, що завтра війська почнуть повертатися в пункти постійної дислокації. За матеріалами "Гордон".