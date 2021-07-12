Зеленський пропонує залучити США до Нормандського формату
Президент Володимир Зеленський заявив про ідею залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає Еспресо.TV.
Зеленський зазначив, що ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але це в планах його візиту до Берліну.
"Щодо залучення Байдена до нормандського формату. Ми ще не встигли про це говорити. Я хотів би, щоб США допомагали нам у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде у нормандському форматі, якщо учасники будуть "За", або це буде в іншому форматі. Це питання перемовин. У мене буде зустріч з Байденом, я також буду підіймати це питання", - наголосив він.