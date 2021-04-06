Зеленський просить Канаду допомогти з отриманням Плану дій щодо членства в НАТО

Президент України Володимир Зеленський просить Канаду допомогти з отриманням Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. На його думку, Оттава може взяти на себе лідерську роль в цьому процесі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення про ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів", - зауважив Зеленський.

Він також запросив Джастіна і Софі Трюдо на саміт інавгурації Кримської платформи в Києві 23 серпня і на святкування 30-річчя незалежності України.

Сьогодні Зеленський вже говорив про необхідність ПДЧ для України й зазначав, що вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху до вступу України до НАТО. Одним з елементів цього рішення буде національна система переходу на євроатлантичні стандарти.

До цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Російська Федерація не захопила б Крим, якби Україна вступила до альянсу до 2014 року.

За матеріалами РБК-Україна.