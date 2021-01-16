Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і попросив посприяти в пришвидшенні отримання вакцини від коронавірусу для України.

Про це повідомили в Офісі президента України.

У телефонній розмові Зеленський заявив Меркель, що «поява сертифікованих вакцин дає нам усім надію». Він обговорив із лідеркою Німеччини ситуацію з епідемією коронавірусу в Україні та заявив, що головним завданням наразі є захист найбільш вразливих категорій населення.

Водночас про будь-які конкретні домовленості між лідерами країн в Офісі президента не повідомляють.

Про що ще говорили?

Як зазначають в ОП, Зеленський проінформував Ангелу Меркель про ситуацію на Донбасі та наголосив, що режим припинення вогню «загалом дотримується, хоча й зі складнощами та провокаціями».

Водночас від початку «перемир'я» 27 липня 2020 року й до вечора 13 січня 2021-го включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 5 970 порушень режиму тиші, зокрема 2 586 вибухів, 736 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 79 спалахів дульного полум'я, 54 освітлювальні ракети та щонайменше 2 515 черг і пострілів.

Лише протягом 14 січня бойовики на Донбасі шість разів порушували «тишу», а один український військовослужбовець отримав поранення. Усього ж у 2020 році від бойових дій на Донбасі загинули 50 військових ЗСУ та ще 339 ㅡ отримали поранення, пише «Радіо Свобода» з посиланням на Міноборони.

Зустрічі в «нормандському форматі»

Зеленський також заявив, що крім встановлення режиму припинення вогню практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання, «хоча Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі "Нормандської четвірки"».

Переговори радників лідерів «Нормандської четвірки», які відбулися 12 січня, у розмові лідерів країн назвали «непростими, але конструктивними», хоча за повідомленням ОП та заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака видно, що домовитися хоч про щось не вийшло. Наступні консультації планують провести вже 22 січня.

За матеріалами Громадське телебачення