Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїля

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр- міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Сторони порушили питання подальшого розвитку співпраці країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу інтернет-представництва президента України.

Під час розмови Зеленський відзначив символічність візиту до України президента Ізраїлю у жовтні поточного року й подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни, зокрема в межах ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю, зі свого боку, подякував президенту за ухвалення закону щодо запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

"Співрозмовники обговорили подальші кроки з метою поглиблення українсько - ізраїльської співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес", - пише пресслужба.