Зеленський реформував інститут своїх уповноважених - з'явились нові радники

З метою розширення гуманітарних аспектів діяльності інституту уповноважених Президента України ухвалено рішення про трансформацію роботи за відповідними напрямами та розширення функціональних можливостей наявних посад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Так, за даними ОП, замість звичних уповноважених тепер працюватимуть радники - уповноважені Президента України. При цьому один з напрямів вирішено замінити.

"Напрям державної роботи щодо прав людей з інвалідністю суттєво розширюється. У ньому працюватиме новий радник - уповноважений Президента України з питань безбар'єрності. До сфери відповідальності цього радника - уповноваженого належатиме забезпечення здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо додержання конституційної норми про визнання в Україні людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю. Сучасне прочитання поняття безбар'єрності та справді безпечного доступного середовища передбачає врахування потреб усіх громадян, включно з людьми з інвалідністю, що має бути реалізовано в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

На посаду радника - уповноваженого Президента України з питань безбар'єрності призначено голову громадської організації "Безбар'єрність" Тетяну Ломакіну.

Напрям державної роботи щодо прав дітей поширюється на сферу дитячої реабілітації, що надзвичайно актуально, зокрема в умовах продовження збройної агресії проти України. Відповідні обов'язки виконуватиме радник - уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду призначено виконавчу директорку громадської організації "Відчуй" Дар'ю Герасимчук.

Напрям уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком, який працюватиме в статусі радника - уповноваженого Президента України з питань учасників бойових дій.

Відбулась заміна напряму уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Тепер працюватиме радник - уповноважений Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Завдяки цій заміні вдасться активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини та прогрес суспільства. Цим радником - уповноваженим призначено Ольгу Будник.

"Усі четверо радників - уповноважених Президента України мають достатній професійний досвід, особисті амбіції та авторитет у відповідних спільнотах. Сподіваємося на стовідсоткове виконання завдань Президента України, враховуючи нові розширені функціональні можливості", - підсумували в ОП.

На сайті глави оприлюднено укази глави держави Володимира Зеленського від 15 червня про звільнення Романа Семенченка з посади Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України; про звільнення Миколи Кулеби з посади Уповноваженого Президента з прав дитини; звільнення Валерія Сушкевича з посади Уповноваженого Президента з прав людей з інвалідністю; звільнення Романа Лещенка від виконання обов'язків Уповноваженого Президента з земельних питань.