Зеленський розраховує на предметну зустріч з Путіним

Президент Володимир Зеленський розраховує на предметну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав, відповідаючи на питання під час форуму YES в Києві.

"Мене цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Не декларативно, як це робить він з деякими державами, а дійсно зустрітися - більш предметно, ніж це було під час першої нормандської зустрічі. Були результати, все ж таки більш як сто людей повернули, і говорили про розмінування та відкриття КПВВ, але не все так рухається вперед, як би я хотів", сказав Зеленський.

Він вважає, що прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі немає через Росію та її небажання закінчити війну.

"Просто фразами, залякуванням, кризами, погрозами ми нічого не досягнемо. Мені потрібен просто результат", - додав Зеленський.

Речник Путіна Дмитро Пєсков кілька днів тому заявив, що зустріч Зеленського з Путіним цього року навряд чи можлива.

Весною Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це було найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. На фоні цього загострення президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Путін заявив, що якщо Зеленський хоче поговорити про російсько-українські відносини, то "може приїхати у Москву в будь-який час", а до цього - має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

26 квітня Зеленський доручив главі свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним, але досі прогресу в цьому питанні не було. За матеріалами LB.ua