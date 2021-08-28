Зеленський розраховує, що європейські перспективи країн «Асоційованого тріо» підтримає ЄС
Президент Володимир Зеленський розраховує на підтримку ініціативи "Асоційованого тріо" щодо членства України, Молдови та Грузії в Європейському Союзі з боку країн-членів ЄС.
Про це він заявив під час спільної з президентами Молдови, Польщі та Румунії в Кишиневі заяви для ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"19 липня президенти України, Молдови та Грузії започаткували проєкт (про "Асоційоване тріо" - ред.), який має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в ЄС. Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів, наших друзів - держав-членів ЄС", - сказав Зеленський.
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Він додав, що на цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав "Асоційованого тріо", і, за його словами, Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою ЄС окремо.
Президент, зокрема, подякував Польщі за те, що вона однією з перших зафіксувала свою підтримку України у такій двосторонній декларації.
"Я дуже розраховую, що незабаром аналогічну декларацію ми підпишемо з президентом Румунії", - зазначив глава держави.
Водночас Зеленський висловив думку, що серйозність намірів Європейського Союзу в цьому питанні має засвідчити майбутній саміт Східного партнерства.
Крім того, Президент зауважив, що Україна зацікавлена і готова бути активним учасником регіональних проєктів, передусім ініціативи "Тримор'я".
"Географічне розташування України робить її природним партнером цієї ініціативи. Як морська держава та асоційований член ЄС Україна зробить її (ініціативу "Тримор'я" - ред.) повнішою і більш ефективною", - упевнений Зеленський.
резидент Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з візитом у Кишиневі з нагоди 30-ї річниці незалежності Молдови.
19 липня у Батумі відбулася зустріч лідерів країн «Асоційованого тріо» - України, Грузії і Молдови, за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля.
У декларації за підсумками зустрічі сторони зазначили, що вступ до Європейського Союзу є метою, яка об’єднує три держави.
Європейська інтеграція не має альтернативи для «Асоційованого тріо», і ніхто не зможе вплинути на цей вибір.