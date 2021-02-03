Зеленський роз'яснив послам країн G7 і Євросоюзу причини введення санкцій проти окремих ЗМІ

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з послами країн "Великої сімки" (G7) і Європейського Союзу в Україні в середу відбувся обмін думками з актуальних питань порядку денного співробітництва України з міжнародними партнерами, впровадження ключових реформ в Українській державі й мирного врегулювання на Донбасі.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський зазначив, що з часу останньої зустрічі у такому форматі торік в Україні відбулася низка подій, які загрожують державному устрою, та було вжито рішучих кроків для подолання цих викликів. Зокрема, Глава держави поінформував іноземних дипломатів про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

"Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації - це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", - наголосив Зеленський.

Було акцентовано, що телеканали, стосовно яких були запроваджені санкції, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави - агресора на політичні процеси в нашій країні..

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак додав, що санкції щодо деяких ЗМІ були запроваджені на основі серйозних доказів. "Свобода слова, свобода роботи журналістів була і залишається пріоритетом для Української держави", - зазначив Єрмак.

Президент України зазначив, що свободі слова в державі нічого не загрожує.

"В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників і медіа", - зазначив Зеленський і додав, що українська влада буде діяти виключно за законом.

Окрема увага під час зустрічі була приділена судовій реформі та врегулюванню ситуації, що склалася у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України. Глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки.

За словами Зеленського, в середу відбудеться робоча презентація всієї судової реформи.

"Це велика кількість законопроєктів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні", - констатував він.

Глава держави представив ключові здобутки України у впровадженні реформ. Зокрема, відзначив важливу роль закону про реформування СБУ, який став реальним кроком уперед на шляху до впровадження стандартів ЄС і НАТО. Реформа СБУ також створює передумови для подальшого прогресу в напрямку лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні, зазначив він.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо безпекової ситуації на Донбасі та перебігу переговорів щодо мирного врегулювання. За матеріалами Інтерфакс-Україна.