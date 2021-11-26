Зеленський ще не вирішив щодо другого президентського терміну
Президент України Володимир Зеленський ще не прийняв рішення про те, чи балотуватиметься на другий президентський термін, але наголосив, що це залежатиме від підтримки з боку українців.
Про це він сказав на пресмарафоні "30 запитань до президента України" у п'ятницю в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Я не приймав цього рішення (про другий президентський термін - ІФ). Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Я не планую собі таку складну стратегію. Це пов'язано буде з підтримкою моєї особистості народом України", - сказав президент.
Він також наголосив, що коли прийматиме рішення про другий термін, то радитиметься зі своїми дітьми, оскільки "вони страждають від моєї професії".