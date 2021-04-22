Зеленський схвалив рішення РНБО про санкції щодо 13 людей і 95 компаній

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

В указі зазначено, що виконання рішення РНБО перебуватиме на контролі секретаря Олексія Данілова.

Відповідний указ набуває чинності з дня публікації. Під санкції на три роки потрапили: Амірханян Араік Хачікович, громадянин Республіки Вірменія; Куршутов Сєяр Османович, громадянин України; Черепинський Олександр Юхимович, громадянин України; Кукоба Едуард Якович, громадянин України; Доронін Олег Володимирович, громадянин України; Мелконян Тигран Сасунікович, громадянин України; Полуситок Володимир Михайлович, громадянин України; Амінєв Денис Марселович, громадянин України; Сердюк Сергій Павлович, громадянин України; Грібанов Михайло Олександрович, громадянин України; Попов Андрій Юрійович, громадянин України; Богданов Олег Валерійович, громадянин України; Дворак Юрій Миколайович, громадянин України

З 95 підсанкційних компаній дві зареєстровано в Росії. Активи цих фізичних і юридичних осіб буде заблоковано, торгові операції - припинено, буде припинено виведення капіталу за межі України.

15 квітня РНБО ухвалила рішення про санкції проти контрабандистів, тоді Володимир Зеленський говорив, що вони стосуватимуться ще 12 осіб. За матеріалами УНІАН.